Elenco treina e Santos terá reforços para próxima rodada 

Fábio Carille começa a esboçar equipe para enfrentar o Ituano; Peixe terá desfalque de Giuliano, mas contará com retornos na partida da próxima segunda-feira.

Com mudanças na equipe titular e retornos, o Santos treinou na manhã desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, em preparação para o confronto contra o Ituano, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro.

Para este confronto, o Peixe não contará com o meia Giuliano, com uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O problema deve tirar o camisa 20 de ação de três a quatro semanas. Em contrapartida, Carille terá os retornos dos volantes João Schmidt e Tomás Rincón, além do meia Miguelito.

Também existe a expectativa do Santos poder ter a volta do atacante Guilherme, que tem retornado às atividades gradualmente e trabalhou junto do elenco nesta quarta-feira.

Na atividade da manhã, o técnico Fábio Carille comandou um treino técnico e tático, com o elenco dividido em três times, sempre com um jogador como curinga.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Furch e Guilherme (Pedrinho).

O técnico Fábio Carille também espera pelo retorno do meia Bernardo. O jogador foi inscrito pelo Santos para a disputa da Série B e tem sido observado pelo treinador do Peixe. Ele se recupera de um problema muscular e está em transição para o gramado trabalhando com a equipe de fisioterapia do clube.

*Com informações do ge