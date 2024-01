Elenco do São Paulo ganha folga após empate, e Carpini espera ter Arboleda contra a Lusa 

Zagueiro está inscrito no torneio, mas ainda faz atividades com restrições físicas.

Os jogadores do São Paulo ganharam folga nesta quarta-feira, um dia depois do empate em 1 a 1 com o Mirassol, no interior, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O técnico Thiago Carpini, que poupou alguns jogadores nessa partida, espera ter Arboleda de volta para o duelo contra a Portuguesa, sábado, no Morumbis.

O zagueiro ainda não atuou na temporada. Segundo o clube, ele tem feito trabalhos com restrição para “controle de carga”, uma precaução para evitar desgastes logo no início do ano. O mesmo acontece com James Rodríguez, Michel Araujo e Rafinha, por exemplo.

Arboleda, porém, parece estar num estágio mais avançado. Tanto que, ao contrário dos demais, já está inscrito no Paulista.

Contra o Mirassol, sem Rafinha e com Igor Vinícius no banco, poupado, Carpini montou o time com três zagueiros para compensar a falta de um lateral-direito – jogaram Diego Costa, Ferraresi e Diego Costa. Luciano também começou o duelo no banco, com Galoppo titular.

Contra a Portuguesa, é possível que o técnico dê um descanso a outros atletas – a preocupação é a de não forçar ninguém num momento em que os atletas ainda não atingiram as melhores condições físicas após as férias.

Um jogador que provavelmente estará em campo no Morumbis, sábado, é o meia-atacante Lucas, que sentiu dores contra o Santo André, na primeira rodada, mas não tem lesão.

Após enfrentar a Portuguesa, o São Paulo terá dois clássicos em sequência: primeiro, visita o Corinthians em Itaquera pela quarta rodada do Paulista; depois, disputa a Supercopa do Brasil, no dia 4, contra o Palmeiras, em Belo Horizonte.

*Com informações do ge