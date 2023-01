Elenco do Santos presta homenagem a Pelé antes de treino 

Grupo se reuniu no gramado em Atibaia, rezou e realizou um minuto de silêncio.

O Santos já iniciou o período de treinos em Atibaia/SP. O elenco chegou na cidade durante a noite de terça e, na manhã de quarta-feira (4.jan), realizou uma atividade no gramado.

Antes do treinamento, o elenco, comissão técnica e funcionários do clube se reuniram para prestar uma homenagem a Pelé. O Rei do Futebol, que faleceu na última quinta-feira, aos 82 anos, foi enterrado na tarde terça-feira, em Santos.

Em vídeo divulgado pela SantosTV, canal oficial do clube no CT, o técnico Odair Hellmann tomou a iniciativa de falar algumas palavras com os jogadores.

“Estamos fazendo o nosso primeiro dia de treino, na reapresentação. Mas acho que nós começamos uma nova etapa. Nada mais do que justo começar o trabalho com uma oração, todo mundo junto. Que ele (Pelé) descanse em paz e que possa continuar iluminando ao Santos e a todos nós”, disse o comandante santista, que ainda exaltou o trabalho dos funcionários na organização do velório do Rei, que foi realizado entre segunda e terça-feira, na Vila Belmiro.

Os jogadores fizeram uma oração, prestaram um minuto de silêncio e bateram palmas em homenagem a Pelé. Depois, o elenco do Peixe realizou uma atividade física leve e alguns trabalhos táticos.

O time volta a treinar durante o período da tarde. O Santos realizará treinamentos em dois períodos, também, na quinta e sexta-feira. No sábado, a atividade está prevista para acontecer somente durante a tarde.

Já no domingo, às 9h30, o Peixe realiza um jogo-treino contra o EC São Bernardo, time que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista.

