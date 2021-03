Elektro reforça manutenção nas redes que atendem hospitais e locais de vacinação

Ações têm a finalidade de assegurar continuidade do fornecimento para os serviços de saúde. Distribuidora tem canal direto para atendimento das unidades.

Diante do atual cenário da pandemia, a Elektro, empresa da Neoenergia, intensificou as ações preventivas de inspeção e manutenção das redes elétricas que atendem hospitais, postos de saúde e pontos de vacinação. A concessionária mapeou 151 centros médico-hospitalares na área de atuação da distribuidora. Para garantir o pleno funcionamento dessas unidades, serão inspecionados 118 alimentadores, totalizando mais de 2 mil quilômetros de rede de média tensão.

A operação da Elektro tem como prioridade assegurar o fornecimento de energia para locais dedicados ao enfrentamento da Covid-19. Para conferir mais agilidade no atendimento emergencial, a distribuidora segue disponibilizando um canal de relacionamento exclusivo as unidades de saúde.

As ações já foram iniciadas e priorizam o atendimento de pontos críticos de acordo com a inspeção realizada pelos técnicos da Elektro. Para executar as atividades, a empresa mobilizou um contingente de 450 profissionais, entre eletricistas, técnicos e engenheiros.

Dentro do plano anual de manutenção de redes, a Elektro inspeciona 100% dos circuitos alimentadores urbanos, sempre buscando garantir o fornecimento de energia mais confiável à todos os clientes.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).