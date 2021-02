Elektro reforça a rede elétrica em Parisi e Paulo de Faria

Em Parisi, religador irá beneficiar clientes localizados na área rural e na região central.

A Elektro investe constantemente em tecnologias para manter a rede elétrica eficiente e mitigar as ações que provocam interferência na qualidade do fornecimento de energia. No mês de janeiro, no município de Paulo de Faria, a empresa instalou um religador que atenderá os bairros rurais: Viradouro, Bacuri, Matão, Pontes e Bernardes. O município de Parisi também recebeu o investimento de um equipamento, que atuará nas áreas rural e central.

Os religadores trazem um grande benefício para a continuidade do fornecimento de energia, pois recompõem o sistema elétrico automaticamente, no menor tempo possível, em caso de interrupção. Assim, quando uma árvore cai sobre a rede elétrica, por exemplo, e interrompe o fornecimento de energia, o sistema já identifica o ponto onde houve a interrupção, isola a área danificada e normaliza imediatamente o fornecimento de energia para os clientes impactados.

Com a iniciativa, a concessionária melhora a qualidade de energia no local, que passa a ter restabelecimentos de energia mais ágeis para defeitos transitórios como descargas atmosféricas (raios).

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).