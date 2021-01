Elektro realiza operação especial para aplicação do Enem 

Iniciativa tem como finalidade garantir o fornecimento de energia elétrica nos locais de prova nos próximos dois domingos.

Nos próximos dois domingos, dias 17 e 24 de janeiro, acontecerá a realizarão da prova impressa do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. A seleção será aplicada em 55 cidades, da área de concessão da Elektro. Com o objetivo de assegurar o fornecimento de energia em aproximadamente 250 locais de prova, a Elektro vem trabalhando preventivamente nos últimos meses, com inspeções e manutenções nos circuitos elétricos que atendem esses locais.

A Elektro também montou um esquema especial para atuar, emergencialmente, em caso de uma eventual interrupção no fornecimento. A distribuidora se planejou de modo a garantir, caso necessário, o restabelecimento da energia no mais curto espaço de tempo possível. Durante os dois domingos, será mobilizado um contingente de 140 equipes de prontidão, além de 15 colaboradores no Centro de Operações. Com isso, a concessionária reforça a confiabilidade do sistema elétrico e previne eventuais transtornos no fornecimento de energia durante os dias de provas.

Nos dias do Enem, serão evitados desligamentos programados nos locais que possam impactar a aplicação das provas. Os serviços de atendimento via Call Center estarão com escala especial e haverá, ainda, acompanhamento remoto dos locais de prova.

