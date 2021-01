Elektro disponibiliza WhatsApp para pedido de segunda via da conta de energia

Cliente só precisa do CPF e a data de nascimento para retirar a 2ª via pelo celular.

A Elektro passa a oferecer uma nova opção de atendimento digital aos seus clientes. A novidade é que, além dos demais canais de relacionamento, os clientes podem solicitar a segunda via da conta de energia por meio do WhatsApp. A utilização da ferramenta é simples e tem a finalidade de reduzir o atendimento presencial nas lojas, minimizando o risco de contágio pelo novo Coronavírus.

O serviço via WhatsApp pretende viabilizar um atendimento digital ainda mais prático para os clientes, inclusive idosos, faixa etária que mais procura as lojas convencionais e parcela da população mais vulnerável às complicações provocadas pelo Covid-19.

Acionando diretamente por meio do WhatsApp pelo número (19) 2122-1696, o cliente poderá contar com fácil direcionamento a mais de 50 serviços que podem ser resolvidos sem a necessidade de deslocamento. Para obter a segunda via da conta de energia em PDF ou código de barras, basta digitar o CPF e a data de nascimento. A conta será disponibilizada rapidamente.

Agência Virtual

Aplicativo

Loja de aplicativos iOS e Android

Canais oficiais nas redes sociais (atendimento por inbox)

SMS para informar interrupção no fornecimento de energia:

Elektro: 28116

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).