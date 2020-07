Elektro conclui a instalação de lâmpadas de led nas principais avenidas de Votuporanga

A Elektro concluiu a instalação de lâmpadas de LED em 1.441 pontos de iluminação pública de Votuporanga. O projeto faz parte do programa de eficiência energética da concessionária, regulado pela ANEEL. A instalação das lâmpadas teve início em junho e a conclusão nesta semana. Com a implantação do projeto será possível reduzir o consumo de energia da iluminação pública em cerca de 50%, valor equivalente ao consumo médio anual de 293 famílias. Além disso, há uma redução também nos custos de manutenção, uma vez que a durabilidade da lâmpada LED é superior ao sistema convencional utilizado. O novo modelo também gera menos impacto ambiental por não possuir mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição.

A definição dos locais, realizada em parceria com a prefeitura, levou em conta os pontos com significativo potencial de redução de custos com energia elétrica, como por exemplo, a avenida João Gonçalves Leite, uma das principais da cidade.

Projeto Iluminação Pública LED

Os recursos utilizados no projeto fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com prefeituras da área de concessão da Elektro e contemplarão a troca de mais de cinco mil pontos de iluminação pública por tecnologia LED ao longo de 2020.