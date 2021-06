Elektro apresenta novo formato de seleção do Programa de Estágio 2021

Com o objetivo de dar mais dinamismo à atração de novos talentos, companhia abrirá vagas e realizará processos seletivos ao longo de todo o ano.

A Elektro inicia o Programa de Estágio 2021 com um novo modelo de seleção. Para atrair novos talentos ao longo do ano e dar mais dinamismo ao processo, agora as vagas ficarão disponíveis durante todo o ano no Portal de Vagas de Estágio da Neoenergia, empresa controladora da Elektro. Essa é uma novidade que beneficia a empresa e os candidatos. O recrutamento fica ainda mais assertivo, pois os candidatos poderão cadastrar o currículo para vagas na Neoenergia, que tem atuação em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal.

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas, dessa forma quando houver vaga de interesse do candidato ele receberá um e-mail informando-o. Todas as etapas serão realizadas on-line.

Para garantir a igualdade e padronização da avaliação dos candidatos, a empresa criou um guia de entrevista que garante que os candidatos aprovados cumpram os requisitos comportamentais com base nos valores da companhia. Uma das novidades deste ano é que todos os processos seletivos serão realizados por recrutadores internos da Neoenergia que terão acesso a todo os currículos, dessa forma em 2021 o estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

A partir do Programa de Estágio, os estudantes podem se desenvolver e buscar oportunidades de efetivação na Neoenergia, que em 2020 fechou 79% das vagas através das oportunidades internas. Além disso, o estímulo à aprendizagem contínua se mantém ao longo da carreira profissional na companhia, que possui cerca de 14 mil profissionais próprios, e realizou 790 mil horas de treinamento em 2020. Informações mais detalhadas do processo estão disponíveis na página do site da companhia: Estágio 2021

SOBRE A NEOENERGIA: Companhia de capital aberto com ações (NEOE3) negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Parte do grupo espanhol Iberdrola, a empresa atua no Brasil desde 1997, sendo atualmente uma das líderes do setor elétrico do país. Presente em 18 estados e no Distrito Federal, seus negócios estão divididos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. As suas distribuidoras, Coelba (BA), Celpe (PE), Cosern (RN), Elektro (SP/MS) e Neoenergia Distribuição Brasília (DF) atendem a mais de 15 milhões de clientes, o equivalente a uma população superior a 37 milhões de pessoas.

A Neoenergia possui 4 GW de capacidade instalada em geração, sendo 88% de energia renovável, e está implementando mais 1 GW com a construção de novos parques eólicos. Em transmissão, são 1.091 km de linhas em operação, sendo 412 km do projeto Dourados (quatro de cinco trechos entregues) e 5,5 mil km em construção, já considerando o lote arrematado no leilão de dezembro de 2020. Por meio do Instituto Neoenergia, fomenta o desenvolvimento sustentável a partir de ações socioambientais e, assim, contribui para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde a empresa atua, sobretudo, pessoas mais vulneráveis, visando sempre pelo desenvolvimento sustentável. A companhia é primeira empresa no País a patrocinar exclusivamente a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, dando nome à competição nacional, que passa a se chamar Brasileirão Feminino Neoenergia. Desde janeiro 2021, integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão – que reúne companhias que possuem as melhores práticas de governança e sustentabilidade corporativa.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).