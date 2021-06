Elektro alerta para riscos de acidentes com a rede elétrica provocados por queimadas

Incêndios aumentam no período de estiagem e podem danificar equipamentos da rede elétrica, levando a interrupções no fornecimento de energia que podem atingir milhares de pessoas.

O período de estiagem e o uso do fogo por agricultores para limpar e preparar terrenos aumentam o risco de queimadas. Os danos ambientais são incalculáveis, com a perda de vegetação, morte de animais e poluição do ar. Além disso, os incêndios podem provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica. Nas linhas de transmissão de alta tensão, mesmo que as chamas não atinjam os cabos diretamente, os incêndios podem provocar curtos-circuitos devido ao efeito arco voltaico, uma grande carga elétrica produzida pelo calor da queimada e campo ionizado em volta dos fios.

A Elektro reforça que simples atitudes podem contribuir para que o fogo não se disperse, como:

Não queimar o lixo doméstico;

Não jogar pontas de cigarros acesas em acostamentos de rodovias ou regiões de matas;

Não fazer queimadas para limpar pastagens ou áreas de plantações.

Caso um foco de incêndio que atinja a rede elétrica seja identificado, não deve ser apagado com água. O mais seguro é acionar o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193, e a Elektro pelos contatos: WhatsApp: (19) 2122-1696 ou 0800.701.0102

