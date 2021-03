Elektro alerta para os riscos de incêndio em residências e unidades comerciais por falta de manutenção nas instalações elétricas

Instalação elétrica interna das residências, feita de forma inadequada, é a principal causa de incêndios.

A repercussão do incêndio na casa da atriz Paolla Oliveira, no último final de semana, no Rio de Janeiro, chama a atenção para a necessidade de manutenção preventiva nas instalações elétricas internas de imóveis. O ambiente doméstico ou de trabalho podem ocultar algumas situações de perigo. Para minimizar os riscos de acidentes envolvendo energia em residência e unidades comerciais, a Elektro orienta revisões periódicas nas fiações e componentes elétricos.

Conforme postagem da atriz nas redes sociais, a hipótese mais provável é que o incêndio foi provocado um curto-circuito nas instalações internas do imóvel. Após a ocorrência, Paolla Oliveira fez um alerta: “Fica aqui meu apelo para que todos prestem atenção às instalações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e estabelecimentos”.

Segundo dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), os incêndios originados por sobrecarga de energia somaram 583 ocorrências no ano passado. Situações que poderiam ter sido evitadas com medidas simples de segurança, como não acumular fios em uma mesma tomada, usando o ‘famoso’ benjamin, principalmente se esse acúmulo for de equipamentos que demandam muita energia como micro-ondas, freezers, secadores, chapinhas etc.

“Outra prática fundamental para evitar acidentes é realizar a vistoria das instalações elétricas com frequência, pelo menos a cada cinco anos, com profissionais qualificados e atualizados. Além de realizar as melhorias necessárias nas instalações, indicadas pelo profissional”, destaca Guilherme Mafra, gerente de Segurança da Elektro.

O local apontado com maior número de ocorrências são as residências. As moradias – casas, apartamento ou residências rurais – somam 312 ocorrências das 583 registradas no ano de 2020, cerca de 54%. A instalação elétrica interna das residências foi a maior causa dos incêndios em 2020, com 186 ocorrências, seguida pelo ventilador ou ar-condicionado com 99, em seguida os eletrodoméstico/eletroeletrônicos com 48 ocorrências. Outro destaque é o carregador de celular que originou 17 incêndios dentro de moradias.

Adote medidas de segurança:

Faça o aterramento dos eletrodomésticos e das instalações, conforme norma brasileira (ABNT);

Não use benjamim (“T”) em caráter definitivo;

Substitua, imediatamente, o disjuntor danificado;

Faça manutenções/melhorias nas instalações elétricas com profissional qualificado e chave geral desligada;

Não use fios emendados, velhos ou danificados;

