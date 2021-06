Elektro alerta para os cuidados com a segurança durante o período de festas juninas

Com a maioria das pessoas dentro de casa, é importante redobrar a atenção para prevenir e evitar acidentes domésticos envolvendo a energia elétrica.

As festas juninas sempre tiveram grande relevância na cultura brasileira. Neste ano, devido à pandemia, muitas celebrações foram canceladas e as comemorações irão se concentrar nos núcleos familiares, dentro das casas. Mas é importante manter a atenção com a segurança. Nesse período, muitos acidentes podem ocorrer se os cuidados não forem mantidos.

É sempre necessário evitar o uso de extensões e benjamins de forma permanente. Nunca se deve manusear equipamentos eletroeletrônicos como aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado. A Elektro ressalta que todos esses equipamentos precisam estar devidamente aterrados.

Ainda dentro de casa, é importante utilizar corretamente os pontos de contato com a energia. Os bocais de lâmpadas, por exemplo, jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios.

“Um ponto importante nesse período é o cuidado com a decoração. Enfeites de ruas e praças com as típicas bandeiras, faixas e outros adereços devem ser produzidos com materiais não condutores de eletricidade e não podem ser afixados próximos da fiação elétrica. Jamais devem ser amarrados aos postes ou mesmo aos fios condutores de eletricidade.”, comenta Guilherme Mafra, gerente de Saúde e Segurança da Elektro.

Como ainda estamos em pandemia, a Elektro recomenda a manutenção dos cuidados sanitários básicos para evitar contaminações e a propagação do coronavírus. É fundamental manter o distanciamento social, o uso de máscaras de proteção e reforçar a higiene das mãos.

E caso as comemorações sejam feitas em lugares abertos, a Elektro alerta para sempre manter distância de fios elétricos e não soltar fogos de artifício na direção de postes e condutores de energia. Da mesma forma, as fogueiras devem ser montadas e acesas longe da rede de distribuição de energia. O calor pode provocar curtos-circuitos e danificar a rede elétrica.

E por último, um cuidado fundamental é com o perigo de soltar balões. A brincadeira pode provocar incêndios ou acidentes graves se os balões caírem sobre redes de distribuição elétrica ou ainda sobre subestações de energia.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).