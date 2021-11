ELEIÇÕES OAB 2021 – Advogados locais se reúnem pelas reeleições de Adelino Ferrari em Votuporanga e Caio Augusto para OAB São Paulo

As eleições da OAB-SP acontecem nesta quinta-feira (25), das 9h às 17h. Em Votuporanga, os advogados podem exercer o direito ao voto na sede da entidade que fica na Rua Espirito Santo, 2468 – em frente ao Fórum.

Dezenas de advogados se reuniram na noite da última terça-feira em apoio às reeleições para presidentes da OAB em lançamento da Chapa 11 para a Secional Paulista e Chapa 10661 para a 66ª Subseção de Votuporanga.

A Chapa Conexão e União, Chapa 11, tem a frente o atual presidente da OAB – SP – Caio Augusto Silva dos Santos, e possui entre seus membros, como candidato ao conselho secional o advogado Fernando Mariano da Rocha, que organizou o encontro, um happy hour, no Restaurante Baltazar. O evento foi prestigiado por dezenas de advogados e advogadas que se reuniram em apoio aos candidatos, inclusive com a presença do advogado Aislan de Queiroga Trigo, atual e candidato a secretário geral da OAB/SP.

Adelino Ferrari, atual presidente da OAB 66ª Subseção de Votuporanga, também apresentou sua chapa e ficou ainda mais fortalecido pela classe presente no evento. Para essa eleição só existe uma única chapa.

Confira momentos do evento: