Eleições 2022: Votuporanga tem nove candidatos 

Cassiano Rosado (PSB) –

ainda pouco conhecido no cenário político local, Rosado é mais um morador de Votuporanga que postula uma vaga na Assembleia Paulista. Ele é um dos fundadores da Associação Jéssica Rosado, que presta assistência a pessoas com câncer e seus familiares em diversas cidades do Estado, inclusive, com uma unidade instalada no município há cerca de dois anos.