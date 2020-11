Eleições 2020 – Veja os resultados da região

PARISI

O município de Parisi elegeu Oclair Barão Bento como o novo prefeito de Parisi. Com 1.110 votos Oclair conduzirá a sua cidade pelos próximos quatro anos. A atual prefeita Rosinei do Ivo ficou em segundo lugar com 1.079 votos, ou seja, 31 votos a menos do que o prefeito eleito.

FERNANDÓPOLIS

O prefeito André Pessuto (DEM) confirmou o que as pesquisas indicavam e conquistou neste domingo, 15, a reeleição ao cargo de prefeito de Fernandópolis. Desde que a reeleição entrou em vigor – em 2000 -, nenhum prefeito ocupou a cadeira consecutivamente. A recondução é um fato inédito no município e quebra um tabu de 20 anos. Depois de conquistar o pleito de 2016 com Gustavo Pinato como vice, agora será a vez do tucano Artur Watson ocupar a cadeira.

ÁLVARES FLORENCE

Com 51,25 dos votos válidos (1554) Adilson Leite assume a prefeitura de Álvares Florence em janeiro próximo. Ele obteve 216 voto a mais do que o segundo colocado, Preto, que recebeu 1338 votos. Adilson foi vereador naquela cidade de 1997 a 2000 e prefeito de 2001 a 2004.

VALENTIM GENTIL

Adilson Seguro garantiu sua reeleição com 37, 24% dos votos válidos (2625). Atrás dele veio Sérgio Ladeira com 787 votos a menos (1.827). Na vizinha cidade, 2ª maior em numero de eleitores da Comarca, ainda participaram do pleito: Claudinei do Skinão, Izaque Caldeira e Tell da Ong.