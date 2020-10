ELEIÇÕES 2020 – João Garcia e Shirlei Trento recebem apoios de deputados

Da Redação

Os deputados, Delegado Bruno Lima (PSL) e Renata Abreu (Podemos) estiveram no inicio da ultima segunda-feira (5) em Votuporanga para um evento de apoio à candidatura de João Garcia (Podemos) e sua vice Shirlei Trento. O encontro, que contou com a participação de candidatos a vereador do município e região foi realizado na sede da AABB.

O primeiro a falar foi o líder da bancada do Podemos na Câmara Municipal, o vereador Leonardo Brigagão, o ‘Chandelly Protetor’. Ele reafirmou seu apoio a João Garcia e falou do trabalho que o Podemos tem feito a nível nacional.

“Estou no Podemos, pois ele é o partido que faz a diferença no Brasil. Para quem está cansado da velha política e dos mesmos de sempre, o Podemos é o partido da inovação. Nós trabalhamos pensando nas pessoas e é com muito orgulho que eu digo que eu apoio a deputada federal Renata Abreu, o João Garcia para nosso prefeito, Shirlei Trento, nossa vice, e o delegado Bruno Lima que é um ativista da causa animal como eu”, disse o vereador que é candidato à reeleição a uma cadeira na Câmara.

Logo na sequencia quem assumiu o microfone foi o deputado estadual Bruno Lima (PSL), que colocou o seu mandato à disposição de João Garcia, caso ele seja eleito prefeito de Votuporanga.

“Vim aqui em Votuporanga para apoiar a candidatura do João e da Shirlei, pois essa é uma campanha vitoriosa e porque eu duvido que tenha uma campanha com um quadro como esse, honesto, que representa a renovação e quer de verdade a mudança para Votuporanga. Podem ter certeza que ele ganhando, nós vamos estar aqui investindo, a Renata de Brasília e eu da Assembleia Legislativa”, disse o deputado.

Renata Abreu, presidente Nacional do Podemos, por sua vez, reforçou seu compromisso com Votuporanga e disse que a cidade precisa de pessoas como o João Garcia.

“Vemos por aí uma divisão pelo país entre direita e esquerda, quando na verdade a única divisão que deveria existir no nosso país deveria ser entre os honestos e os desonestos, pois quando os bons silenciam, os maus governam”.

“O João é empresário não precisava estar aqui, deixando a família em casa para pedir votos, mas ele quer fazer a diferença, trabalhar por Votuporanga. É de pessoas assim que precisamos na política, pessoas que pensam mais no bem comum do que em si mesmos”, completou.

João Garcia encerrou o encontro agradecendo os deputados e disse que com o apoio deles Votuporanga irá crescer ainda mais. “O autoritarismo nunca mais irá falar mais alto aqui, nunca mais! Nós temos que avançar e acreditar que a renovação é um meio importante para nós fazermos Votuporanga uma cidade ainda melhor. Nós vamos fazer a diferença em nossa cidade, pois eu acredito que com suor, calos nas mãos, muito trabalho e com a deputada Renata Abreu em Brasília e o deputado Bruno Lima em São Paulo, vamos fazer Votuporanga crescer ainda mais”, encerrou.

João Garcia: “O autoritarismo nunca mais irá falar mais alto aqui, nunca mais!”

Renata Abreu – deputada federal – firmou total apoio as candidaturas de João e Shirlei

O ativista da causa animal e deputado estadual, Bruno Lima, se colocou à disposição do candidatos na Assembleia Legislativa

Chandely aproveita o encontro e realiza diversas reivindicações a cidade para os deputados, Renata Abreu e Bruno Lima

Momento solene do Hino Nacional: Camila, João Garcia e Shirlei Trento

Candidatos e ‘protetores’ da região prestigiaram o evento