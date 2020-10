Seba, se eleito, quer transformar Avenida Emílio Arroyo em Boulevard

Na sequencia de entrevista que a Rádio Clube FM está realizando com os candidatos a prefeito de Votuporanga, ontem foi a vez de Jorge Seba do PSDB. O candidato disse que tem um projeto de reformar a avenida Emílio Arroyo Hernandes em um Boulevard, semelhante à Rua Amazonas.

“Queremos transformar aquela avenida num Boulevard, desde as calçadas até o canteiro central. Com ciclovia, iluminação de leds, aumentando a área de estacionamento. Eu como arquiteto e urbanista sei como fazer. Quero valorizar aquele local e transformá-lo num grande eixo comercial.”

Seguindo a série de entrevistas que estão sendo realizadas pela Clube FM, ontem (6) foi a vez do candidato do PSDB Jorge Seba expor seus planos de governo, como candidato a prefeito de Votuporanga ele tem como vice, Valter Benedito Pereira, o ‘Cabo Valter’.

Sobre o que o credencia a ser prefeito e porque aceitou o cargo de candidato, Seba comenta que vem de uma experiência tendo trabalhado por 4 mandatos dos últimos prefeitos de Votuporanga. “A minha experiência foi fundamental. Como secretario municipal de Planejamento e Obras, ajudamos a traçar os rumos de Votuporanga durante mais de 20 anos. Esta experiência me credencia estar à altura do cargo de prefeito de Votuporanga. Outro motivo é a minha formação acadêmica de Arquiteto e Urbanista, quer dizer, pensar a cidade. E isso que dizer que devemos pensar em todos os segmentos, cito como exemplos as áreas da saúde, educação, mobilidade urbana, assistência e promoção social, até pela própria economia do município, queremos interagir todos esses segmentos. E isso me qualifica porque dos quatros prefeitos que eu trabalhei eu puder acompanhar os erros e acertos de cada um. E por fim, a minha vida particular, administrativa, pública, privada que é limpa sem nenhum processo. Uma vida transparente que me credencia a concorrer ao cargo de prefeito”.

A respeito de quem financiará sua campanha e com que objetivo empresas ou grupos econômicos teriam em contrapartida se o candidato for eleito, Seba explicou.

“A Legislação de 2018 é clara e qualquer pessoa física pode doar 10% de seu rendimento bruto. Parte da minha campanha será com recursos próprios e evidentemente conto com algum auxilio. No nosso caso estaremos minuciosamente dentro da legislação eleitoral”.

Sobre a Educação e Saúde no município o candidato diz que sua intenção é retomar o crescimento que existia na época do prefeito Juninho Marão. “Vamos estender os horários de atendimentos a todos os Postos de Saúde da cidade, com essa medida o trabalhador poderá escolher o horário que for melhor para ele e que não atrapalhe o seu trabalho. Vamos construir uma unidade de Saúde no bairro Pacaembu. Queremos que no final da nossa gestão todos os bairros estejam próximos de Postos de Saúde. Não podemos mais deixar acontecer atrasos nos exames, não é possível as pessoas ficarem tanto tempo nas filas de espera. Pretendemos desafogar o Mini Hospital e o UPA. Dotar o Mini Hospital de um aparelho de Raio X, para que aquela população não precise se dirigir até o UPA ou mesmo à Santa Casa”.

“Na área de educação um dos problemas maiores que os pais encontram hoje é que quando acabam as aulas as crianças não tem com quem ficar em casa. Então queremos estabelecer as escolas de tempo integral. Ela vai de manhã para a Escola e retorna para o seu lar somente no final da tarde; isso evidentemente, depois da pandemia. No período normal (infantil e fundamental) ela vai ficar em sala de aula e depois elas serão direcionadas para outro ambiente que pode se chamar de contra turno, onde haverá matérias extracurriculares como esportes, danças, informática, etc. Auxiliados por monitores e entregues em mãos experientes, além de refeições que serão fornecidas. São 8 mil alunos que estarão nesta condição em Votuporanga. Cito para realizar este projeto o exemplo da Escola SAB que ganhou o Ideb, primeiro lugar do Estado, exatamente por utilizar esta prática da escola integral. Pretendo com isso zerar o déficit de vagas nas creches (…) A educação é muito importante porque ela prepara crianças e jovens. Queremos ainda interligar as secretarias de esporte e educação. (…) Voltando a área da saúde pretendo fazer uma revisão geral de suprimento e estoque de medicamentos para que não aconteça mais a falta de medicamentos.

“Quanto à área da assistência social Seba garante que criará uma rede com as entidades assistenciais e com a secretaria municipal traçando metas comuns para atender quem mais precisa, sejam a mãe ou a criança, os idosos, relacionamentos familiares, todos eles terão uma atenção especial e tratada com uma política única. Nós vamos criar aqui também em Votuporanga o Clube do Idoso. O CSU está há muito tempo sem uma função ideal. Aquele espaço público tão valorizado queremos que jovens e idosos possam ter uma convivência maior”.

Sobre a capacidade de água da cidade que se encontra comprometida Seba explicou: “A solução será realizar uma obra de interligação dos poços profundos, a partir daí eles irão dar suporte ao todo o sistema de fornecimento de água aos bairros. Com a estiagem, a represa da SAEV está com um nível baixo e está acontecendo este problema. Temos que correr para que esta ação não se repita e nem se prolongue por muito tempo. Até um tempo atrás existiam apenas o Poço da zona Sul, o poço do Pozzobom e a represa da Saev. O prefeito Junior Marão licitou e o atual governo realizou as obras. É inadmissível que nós temos uma rede de 100% de água em todo o município, mas em alguns pontos faltam as ligações. A represa da SAEV vai receber uma atenção especial nossa. Nós projetamos e vamos fazer ali o Parque do Povo, uma grande área de lazer, um outro cartão postal para Votuporanga, com maior acessibilidade, Faltam quadras esportivas, vamos criar quiosques, para as famílias irem lá fazer suas caminhadas no entorno da represa. A partir do momento em que se interligar os quatro poços profundos nós vamos poder deixar a represa secar e retirar aquela areia que esta assoreada, problema que vem acontecendo ao longo dos anos. Cinquenta por cento da capacidade da represa da SAEV está comprometida. A partir deste momento vamos recuperar esta caixa, dando um novo espelho d’água, não só muito mais bonito e aconchegante, além de aumentar a capacidade de armazenamento”.

“Vamos criar também o lazer nos bairros, alguns pontos aos domingos serão escolhidos; interditar as ruas e criar uma série de eventos, que tanto faltam hoje em Votuporanga, além de transformar o campinho do São João numa área de lazer”.

“Vou ficar muito honrado com o voto de vocês, agradeço pela minha apresentação. Eu sou o arquiteto e urbanista Jorge Seba, número 45.”