Eleições 2020 – CLUBE FM – João Garcia conta com apoio  de deputados federal e estadual para administrar Votuporanga

O candidato João Garcia do Podemos foi o entrevistado de ontem da série de reportagens que a Rádio Clube FM organizou nesta semana. João Garcia tem como candidato a vice Shirlei Trento.

Indagado sobre o porquê de o candidato querer ser prefeito de Votuporanga e o que o credencia para tal cargo: “Na minha vida nunca tive um cargo público, venho da vida empresarial. Eu sempre trabalhei nas minhas empresas com a minha família de uma maneira correta em gerir meus negócios. Minha vida sempre foi pautada na verdade, dentro da regra e na certeza do é possível conquistar e fazer. O que me qualifica para ser prefeito de Votuporanga é a minha essência, de onde eu venho e por tudo o que eu já consegui na nossa cidade e ainda temos muito a avançar. Fui candidato a vereador, vice-prefeito nas eleições 2016, fui candidato a deputado federal, sendo um dos mais votados na nossa cidade com mais de 10 mil votos. Naquela época o eleitor entendeu que Votuporanga precisava de um representante em Brasília. Essas candidaturas que tive me trouxeram muitas amizades em Brasília e no Estado de São Paulo, tanto é que no último dia 5, às 17h, lá no ABB, tivemos uma live, onde a presidente nacional do meu partido Renata Abreu, juntamente com o delegado Bruno Lima, vieram fazer o lançamento da minha campanha (…) Em 2016 eu fui candidato a vice-prefeito do Osvaldo Carvalho, em oposição a atual administração municipal, e de lá pra cá nós trouxemos somente neste ano R$3 mi para a Santa Casa local, através do Republicanos. O deputado nacional deste partido Marcos Pereira nos ajudou na destinação desses 3 milhões para o nosso Hospital, além disso ele nos mandou também agora a verba de R$ 1 mi para ajudar a entidade durante a pandemia. Nós queremos ser um prefeito independente de algum grupo político, mas sim para garantir recursos para nossa cidade, como um todo. Faço tudo isso por amor a cidade e por respeito aos cidadão votuporanguenses.”

Sobre quem financiará a sua campanha, já que empresas que se prestam a isso sempre querem algum retorno para seus negócios, João declarou: “Voltando um pouco a Renata Abreu mandou a poucos dias mais R$ 500 mil para ultrapassarmos a crise sanitária que enfrentamos neste ano, além lógico, da crise econômica e politica. Esse recurso foi direto para os cofres da Prefeitura Municipal (…) O financiamento da minha campanha é muito simples, eu quem sempre custeou as minhas campanhas e também com ajuda dos partidos, dentro do era possível em outras épocas. Neste ano a legislação eleitoral mudou um pouco e nós só podemos receber ajuda de pessoas físicas que podem doar até 10% de sua renda bruta, declarada no exercício anterior. Nós temos o auxilio de familiares e de alguns amigos empresários que não prestam serviços públicos, entusiastas que acreditam no projeto ‘João Garcia’ na confiança que a cidade venha melhorar e dar mais qualidade de vida para a população. Dentro do teto que nos é possível, vamos angariar recursos dos nossos partidos apoiadores que possuem um fundo especial para este tipo de campanha (…) Caro eleitor quero fazer de Votuporanga a melhor cidade para se viver do Brasil”.

Para melhorar a Educação e Saúde do município João Garcia diz: “Na área da Saúde quero levar equipamentos médicos nos Postos próximos as pessoas doentes (…) A nossa cidade cresceu em área territorial segundo o ultimo plano diretor apresentado (17 pessoas por hectare). Aumento o número de pessoas, mas não foram criados atrativos para essa população. Isto é pensar e entender Votuporanga. Se expandiu o perímetro urbano, loteamentos para todos os lados e esses empresários não foram cobrados para realizar um trabalho de parceria público/privada para beneficiar a população. Ficou a desejar principalmente nas áreas de saúde e educação essa expansão que aconteceu”.

“Para o Mini Hospital do Pozzobom nós teremos que adquirir um aparelho Raio X e um Ultrassom e assim desafogar o AME, Santa Casa e o UPA. Vamos contratar médicos especialistas para agilizar as consultas e acabar com as longas filas de espera com eficiência; queremos também criar clinicas de referencias da Mulher e da Criança. Na área da Educação queremos aproximar as famílias da Escola, trazer mais cursos, zerar as vagas das creches, sempre pensando nas pessoas”.

Sobre geração de empregos: “Queremos reunir empresários para fazer a espiral girar pra cima e não pra baixo, no comércio nós vamos fazer parceria para aproximar o Poder Publico das necessidades deles. Capacitar as pessoas com cursos para ampliar a qualificação das pessoas. A cidade cresceu, mas esqueceram das pessoas”.

“A politica é feita de forma democrática e não de forma autoritária, por isso eu me coloco à disposição como candidato. João Garcia não faz promessa, faço compromisso. Com trabalho, suor e lágrimas para juntos com cada um de vocês construir essa cidade. Estarei sempre pensando na sua qualidade de vida. Um grande abraços a todos e contem sempre comigo”.