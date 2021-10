Ele voltou! Erick Salles chega para reforçar o CAV na sequência da Copa Paulista 

Jogador que foi campeão em 2018 pela Pantera Alvinegra, disputou a Série D do Brasileiro pelo Cianorte-PR e retorna ao Votuporanguense para ajudar na briga pelo bicampeonato da competição estadual.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta quinta-feira (21) o retorno do atacante Erick Salles para a sequência da Copa Paulista. O jogador de 26 anos estava no Cianorte-PR, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Atleta já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e está à disposição do técnico Thiago Oliveira.

Revelado pelo Mirassol, Erick tem passagens por Ponte Preta, Bragantino, CRB, XV de Piracicaba, entre outros. O jogador defendeu o CAV em 2018, fazendo 27 jogos e cinco gols, um deles determinante para a conquista do título da Copa Paulista daquele ano.

Votuporanguense e Portuguesa se enfrentam no próximo sábado, às 11h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, em duelo válido pelas quartas de final da Copa Paulista.

Ingressos

Com data e horário definidos, a Pantera Alvinegra anunciou o início da venda de ingressos para o confronto contra a Portuguesa. Os preços variam entre R$ 10 (arquibancada descoberta) e R$ 20 (arquibancada coberta). Os torcedores podem comprar as entradas através da internet no www.guicheweb.com.br ou a partir desta sexta-feira na Avenida Vale do Sol, 5236, no Jardim Vale do Sol, em Votuporanga.

Os torcedores que forem ao estádio terão de mostrar comprovante com esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen). Aqueles que tiverem apenas uma dose das vacinas de duas doses precisam apresentar um teste negativo com validade de 48 horas para o tipo PCR ou de 24 horas para os de antígeno. O uso de máscara, segundo o protocolo, será obrigatório em todo o estádio.

Na atual fase de retomada de público aos eventos esportivos em todo o estado de São Paulo, está permitida a comercialização de 50% da capacidade total de cada estádio.