“Ele não se sentiu bem”: Dorival Júnior explica situação de Lucas no São Paulo 

Meia-atacante treinou normalmente e tinha a expectativa de retornar ao time no Maracanã, mas foi ausência contra o Fluminense; volta deve ficar para domingo, contra o Cuiabá.

O São Paulo trabalhou na Data Fifa com a expectativa sobre o retorno de Lucas ao time nesta quarta-feira, diante do Fluminense – o Tricolor Paulista acabou derrotado por 1 a 0, no Maracanã. O meia-atacante, porém, acabou preservado após realizar uma autoanálise durante as sessões de treinos. A projeção de retorno agora é domingo.

Quem contou sobre a situação de Lucas foi Dorival Júnior, depois do duelo pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico, que projetara o retorno do camisa 7 para o Maracanã, justificou a ausência do jogador, em aprimoramento de forma física depois de recuperar-se de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

“Foram 30 dias parado e apenas cinco ou seis dias de recuperação. Ele não se sentiu bem, não se sentiu confortável, confiante. Não adianta precipitarmos uma situação neste momento da competição”, comentou o técnico do Tricolor.

“Uma segunda lesão em cima da mesma poderia tirá-lo até para o início da temporada. Vamos com calma, dentro das condições que o próprio atleta conheça e tentando aí sim para a rodada seguinte colocá-lo em condições”, emendou.

Lucas teve a lesão muscular há um mês. Em três semanas, o jogador começou o trabalho de recuperação física e participou normalmente de atividades com bola no CT da Barra Funda.

O camisa 7 engatou uma sequência de treinos com o elenco, mas voltou a cuidar da parte física no domingo, permanecendo no Reffis Plus com Galoppo e Igor Vinícius.

Na segunda, Lucas voltou a treinar normalmente com o grupo, mas retornou aos cuidados físicos na atividade de terça, véspera da partida. O meia-atacante treinou só parte com bola.

A expectativa para o retorno de Lucas, que ainda não renovou contrato para 2024, agora se direciona para o jogo de domingo, às 18h30, contra o Cuiabá, no Morumbi, pela 35ª do Brasileirão.

*Com informações do ge