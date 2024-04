Ele fica! CAV renova com Rogério Corrêa após acesso e título da Série A3 

Treinador vai para o terceiro ano dele à frente do Votuporanguense em 2025, antes, porém, o comandante alvinegro tem a Copa Paulista a partir de junho.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na manhã desta segunda-feira (29.abr) a renovação do contrato com o técnico Rogério Corrêa até o fim da Série A2 do Paulistão de 2025.

A notícia veio um dia após o título do CAV na A3. O time, que já estava garantido na segunda divisão estadual, venceu o Grêmio Prudente neste sábado por 1 a 0 e garantiu a taça do torneio.

O comandante vai, em 2025, para o seu terceiro ano à frente do Pantera Alvinegro. A primeira passagem foi em 2019, quando esteve presente em 19 jogos, tendo conquistado nove vitórias.

Contratado novamente em outubro do ano passado, Rogério comandou o CAV em 18 jogos e teve dez vitórias nesta temporada na Série A3. O técnico teve um aproveitamento de 66,6%.

No anúncio da renovação, o treinador apareceu ao lado do presidente do clube, Edilberto Fiorentino – o Caskinha, e falou das expectativas para o futuro que já começou: “Muito feliz, motivado e honrado mais uma vez. Dar essa continuidade vai ser importante para o clube e também para minha carreira. Vamos fazer uma grande Copa Paulista e Série A2 também. O clube está projetando uma Série A1 e vamos trabalhar para isso”, afirmou o técnico.

O Votuporanguense volta a disputar a Série A2 do Paulista cinco anos após a última participação. Neste ano, o clube ainda disputa a Copa Paulista, com início previsto para 16 de junho e final programada para 13 de outubro.

Os finalistas têm direito a vagas na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. O CAV está no Grupo A com o próprio Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem e XV de Jaú.