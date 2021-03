“El Pirata”: Votuporanguense anuncia atacante Gabriel Barcos

Jogador de 33 anos chega para reforçar a Pantera na disputa da Série A3 do Paulista.

Nesta sexta-feira (12), o Clube Atlético Votuporanguense apresentou o experiente Gabriel Castelo Bortoletto ou somente Gabriel Barcos. O centroavante de 33 anos – apelidado de “El Pirata” por sua semelhança física com atacante argentino Hernán Barcos, que comemorava seus gols tapando um dos olhos – chega como mais um reforço para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista.

O agora, “El Pirata” da Arena Plínio Marin, tem passagens por Marília, São Bento, Maringá, Paraná, Paysandu, Red Bull Brasil, Barretos, Cianorte, Rio Preto, entre outros.

De acordo com a assessoria do CAV, Gabriel está relacionado entre os jogadores do técnico Rogério Corrêa que viajaram para São José dos Campos/SP, onde neste sábado (13), às 19h, enfrentará o São José no Estádio Martins Pereira, pela terceira rodada do torneio.

Após decisão do governo de São Paulo, o Campeonato Paulista de Futebol será paralisado a partir de segunda-feira (15). Medida deve perdurar por duas semanas, até o 30 de março.