Egressos do Colégio Unifev garantem vagas em universidades renomadas do País

Guilherme Luis Curti de Onofre, Gustavo Henrique Dan e Rafael Ferreira Vilalva começarão as novas jornadas já neste 2º semestre de 2020.

Guilherme Luis Curti de Onofre juntamente com a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni

No centro, Gustavo Henrique Dan acompanhado do Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos e da diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral

Rafael Ferreira Vilalva acompanhado da diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral

Três egressos do Colégio Unifev garantiram, recentemente, com as suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vagas em importantes Instituições de Ensino Superior (IES) do País. Os ex-alunos Guilherme Luis Curti de Onofre (Sistemas de Informação/ Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc), Gustavo Henrique Dan (Medicina/ UNIFEV) e Rafael Ferreira Vilalva (Administração/ Mackenzie) começarão as novas jornadas já neste 2º semestre de 2020.

O sonho de Gustavo Dan, 18 anos, teve início ainda enquanto cursava a 3ª série do Ensino Médio, no ano passado, quando foi aprovado como trainee no Vestibular de Medicina da UNIFEV. De lá pra cá, o vestibulando só melhorou os seus índices com excelentes resultados em diversas faculdades, como Unilago, Faceres e por fim, o Centro Universitário de Votuporanga, Instituição escolhida para dar início à sua carreira profissional.

“Sou aluno 100% Colégio Unifev, então só tenho a agradecer a todos os professores que sempre me apoiaram. Escolhi a Medicina inspirado no meu pai e na minha irmã, que são médicos. Por isso, estou muito feliz e realizado com o início desse sonho”.

Quem também se destacou com seu desempenho foi o Rafael Vilalva, 18 anos, que dará início em seu curso escolhido já no próximo mês, de maneira remota. “Agradeço toda a equipe de docentes e colaboradores do Colégio por terem acompanhado minha trajetória e serem os responsáveis pela minha formação”, disse.

Por sua vez, o Guilherme Curti irá mudar-se para o município de São Bento do Sul, no Estado de Santa Catarina, assim que a volta às aulas presenciais for autorizada. “Estou bastante ansioso para a nova etapa, pois sempre me destaquei na área de Exatas, então espero conquistar meus objetivos. Um agradecimento especial aos meus professores e colaboradores que contribuíram muito com esse resultado, sempre se esforçando ao máximo por cada aluno. Sem dúvidas, todos foram essenciais para mim”.

Para a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, as conquistas de cada aluno são sempre muito comemoradas por toda a equipe da Escola. “Mesmo em tempos de pandemia, sabemos que a Educação é, e sempre será um suspiro de alívio em meio aos dias difíceis que estamos vivendo. Torcemos muito por eles e desejamos um futuro brilhante para cada aluno que atravessa os portões do Colégio Unifev. Eles são o nosso orgulho e a esperança de um futuro promissor”, finalizou.