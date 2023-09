Egresso de sucesso: fisioterapeuta de Votuporanga é destaque na Indonésia

Danilo Alex de Lima Barboza se formou em Fisioterapia pela Instituição em 2006; atualmente trabalha no time de futebol Borneo FC Samarinda.

A Unifev tem orgulho de compartilhar uma história inspiradora de sucesso internacional protagonizada por um de seus egressos, Danilo Alex de Lima Barboza, graduado no curso de Fisioterapia. Atualmente, ele trabalha no clube de futebol Borneo FC Samarinda, na Indonésia.

Barboza é um exemplo brilhante de como a dedicação, o comprometimento e a paixão por sua profissão podem levar a conquistas notáveis. Desde sua graduação na Instituição em 2006, ele trilhou um caminho extraordinário que o levou a se destacar no cenário internacional, trazendo reconhecimento para a fisioterapia e inspiração para outros profissionais em todo o mundo.

Após concluir sua graduação, o fisioterapeuta buscou oportunidades de aprimoramento, matriculando-se em programas de pós-graduação em universidades brasileiras renomadas. Se especializando em áreas específicas da fisioterapia, incluindo fisioterapia esportiva, terapia manual e técnicas osteopáticas.

Além de sua jornada acadêmica, sua experiência profissional como fisioterapeuta também se destaca. Danilo foi campeão brasileiro, fazendo parte da equipe técnica, nas séries C e D pela equipe do Mirassol, nos anos de 2022 e 2020, respectivamente, e foi vice-campeão da séria A2 do Campeonato Paulista pelo Clube Atlético Votuporanguense, 2015.

“O curso de fisioterapia da Unifev me preparou para o mercado de trabalho com muito embasamento científico e uma experiência prática nos campos de estágio que fez toda a diferença para entrar no mercado com confiança e conhecimento, graças a grade do curso e os professores extremamente qualificados”, refletiu o egresso.

Sua paixão pela fisioterapia fez com que trabalhasse com grandes nomes do esporte, como o treinador de futebol holândes, Pieter Egge Huistra. André Gaspar, Marcelo Cabo, Ricardo Catalá, Umberto Louzer, Eduardo Baptista, Hemerson Maria, Itamar Schulle e Ito Roque também estão entre os nomes de seus parceiros profissionais.

A história de sucesso de Danilo Barboza é uma fonte de inspiração para futuros fisioterapeutas. Ela destaca a importância da educação continuada, da busca por oportunidades de especialização e do compromisso com a profissão. A Unifev se orgulha de ter contribuído para a formação de profissionais exemplares como Danilo e está entusiasmada em continuar apoiando seus egressos em suas jornadas de sucesso.