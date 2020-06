Egresso a UNIFEV desenvolve projeto de contação de histórias online

Transmissões são realizadas no IGTV do Instagram (@quintaldehistorias) e pelo YouTube (Quintal de Histórias), com novos conteúdos a cada semana.

Em tempos de isolamento social, o egresso do curso de Pedagogia da UNIFEV Lucas Ramos Martins vem ganhando destaque no universo digital das lives. O pedagogo, formado em 2018, desenvolve um projeto de contação de histórias, intitulado Quintal de Histórias, que é transmitido semanalmente pelas suas redes sociais.

De acordo com Martins, os seus contos que, atualmente, chegam às casas de crianças do Brasil inteiro e de alguns países, como os Estados Unidos e a Dinamarca, iniciaram com a criação da sua página, há dois anos. “Comecei sem a menor pretensão, por um hobbie mesmo, compartilhando dicas de livros. Com o tempo, também passei a receber mensagens de outros educadores, que me pediam por sugestões de livros para determinados temas e faixas etárias. Então, durante a pandemia, percebi que isso poderia ser levado como uma profissão”, destacou.

Vestido sempre de maneira lúdica para dar vida às personagens, o ex-aluno explica que os contos têm origem em diversos livros da literatura brasileira e estrangeira. “Sempre procuro dar a minha interpretação para as histórias. Recebo relatos de famílias que acompanham o meu trabalho que me deixam muito realizado”.

A paixão de Lucas pela Pedagogia mostrou sinais em uma edição da tradicional feira de profissões organizada pelo Centro Universitário de Votuporanga: a Mostra UNIFEV, oportunidade em que ele pôde conhecer os laboratórios e professores do curso. “Ao término do Ensino Médio ingressei na graduação e foi amor à primeira vista. Tudo contribuiu para que eu amasse cada vez mais a profissão. Sem dúvidas, trabalhar com crianças me faz ter esperança no mundo em que vivemos. Agradeço muito ao corpo docente e às experiências vividas durante o período como estagiário do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)”, finalizou.

Para acompanhar as transmissões, basta acessar aos canais do egresso no IGTV do Instagram (@quintaldehistorias) e pelo YouTube (Quintal de Histórias), com novos conteúdos postados a cada semana.