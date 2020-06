Egressas da Pós-Graduação UNIFEV publicam artigo em revista internacional

Trabalho investiga, por meio de uma planilha de cálculos, a substituição total ou parcial da armadura convencional de aço em vigas de concreto armado por Bambu.

As egressas da primeira turma do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da UNIFEV Eduarda Noriko Tokuda e Juliana de Toledo Viana publicaram, recentemente, um artigo científico na revista internacional Computational Water, Energy, and Environmental Engineering. O estudo contou com a orientação do Prof. Esp. Renan César de Oliveira Dias, responsável pela disciplina de Estruturas de Concreto Armado na especialização.

De acordo com Dias, a pesquisa intitulada Design Procedure for Reinforced Concrete Beams and Reinforcement Replacement by Bamboo investigou, por meio de uma planilha de cálculos, a substituição total ou parcial da armadura convencional de aço em vigas de concreto armado por Bambu. “Há algum tempo o material vem sendo estudado na Engenharia Civil para a confecção de estruturas de madeira. Nosso principal objetivo foi verificar, de maneira teórica, o seu uso e as quantidades necessárias para substituição do aço de maneira segura e eficiente”, destacou.

O docente ainda ressalta que embora o resultado tenha sido satisfatório, até o momento, a utilização ainda não se encontra prevista nas Normas Técnicas em vigor. “A continuidade é essencial até que se obtenha uma elevada confiança estrutural e, consequentemente, a permissão da aplicabilidade do material”, finalizou.

O trabalho também conta com a participação dos mestrandos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp/FEIS) – campus Ilha Solteira Guilherme Augusto Nascimento Amorim e Sherington Bigotto.