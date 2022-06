Egressa do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV apresenta projeto na 13ª Bienal Internacional de São Paulo

Trabalho de Gabriela Mayumi Kiyoto Figueiredo foi selecionado para evento que é organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil com temática sobre a educação.

A egressa do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV, turma de 2021, Gabriela Mayumi Kiyoto Figueiredo teve seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) selecionado para ser exposto na chamada educativa Tramas & Costuras, da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo – “Travessias”, que é organizada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. O tema deste ano foi “Escritório escola itinerante: a universalização da arquitetura e do urbanismo”.

“Coloquei neste trabalho todo o meu amor por educar, compartilhar e aprimorar. Além do mais, com ele, busco democratizar o acesso à arquitetura e ao urbanismo, em busca do direito básico de todos os cidadãos e cidadãs, que é o acesso à cidade e à moradia dignas”, explica Gabriela.

Motivada pela crise habitacional que se evidenciou frente ao cenário pandêmico e a ânsia de recuperar a real essência da arquitetura, a egressa afirma que desenvolveu um escritório escola itinerante com pautas sociais. “É um escritório para que possamos atender a população, dispondo de assistências e assessorias técnicas, ou seja, funciona como uma escola para educar profissionais e cidadãos e construir o conhecimento necessário para solidificar o conjunto de direitos previstos em leis”, ressalta ela. “É um projeto itinerante porque ele quer alcançar o maior número de pessoas possível, ajudando a sociedade a entender como pode participar diretamente no enfrentamento dos problemas sociais e lutar por políticas públicas”, diz a arquiteta.

A docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV Profa. Dra. Terezinha de Oliveira Gonzaga foi a orientadora de Gabriela no projeto e reafirma que a proposta tem o intuito de democratizar a arquitetura e o urbanismo, através do método de educar e multiplicar conhecimento. “É um projeto arquitetônico, com sede em Votuporanga, que terá uma carreta para percorrer nove municípios na região para desenvolver a Assessoria Técnica a Habitação de Interesse Social (ATHIS), ou seja, é um escritório de arquitetura popular”, finaliza a professora.

13ª Bienal

Até o dia 17 de julho, a capital paulista sedia a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo – “Travessias”. Esta edição traz práticas sociais, arranjos espaciais e as possibilidades de (sobre)viver e transformar a realidade de áreas urbanas e rurais. A 13ª edição parte de uma realidade de intensas transformações geradas pela pandemia de Covid-19 em todo o mundo e que exigiu esforços intensos de organização das dinâmicas urbanas, sociais e profissionais pela sobrevivência.

A Bienal reúne trabalhos de 10 convidados pela curadoria – instalações artísticas – e de 23 selecionados por uma chamada aberta. A exposição desses projetos será realizada no Sesc Avenida Paulista e no Centro Cultural São Paulo. O cronograma completo e mais informações podem ser acessados através do site: https://bienaldearquitetura. org.br/.