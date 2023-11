Egressa de sucesso: jornalista da Unifev brilha no comando da comunicação de empresa de franchising

Camila Chixaro de Souza se mudou para Santa Catarina em busca de novas oportunidades e hoje lidera diversos profissionais da área.

A jornada de um jornalista é muitas vezes marcada por desafios, aprendizado constante e a busca por oportunidades que possam ampliar sua carreira. Para muitos, o objetivo final é escrever para grandes veículos de comunicação ou apresentar notícias em redes de televisão. No entanto, para outros, o caminho leva a surpreendentes oportunidades, como o da egressa de jornalismo da Unifev, Camila Chixaro de Souza, que encontrou um lugar de destaque no comando da equipe de comunicação de uma das maiores empresas franqueadoras do país.

Formada em 2016, Camila sempre teve paixão pelo jornalismo. Durante seus anos de graduação, ela se destacou não apenas por sua habilidade na redação e reportagem, mas também por sua determinação em buscar a verdade e contar histórias que impactassem a sociedade. Após concluir a faculdade, ela começou sua carreira em um jornal local, cobrindo eventos da comunidade e notícias locais.

Porém, após alguns anos, a egressa percebeu que o jornalismo estava se transformando devido ao avanço da tecnologia e das redes sociais. Ela sentiu a necessidade de se adaptar e se reinventar. Em vez de lutar contra as mudanças, ela decidiu abraçá-las. Isso a levou a novos rumos na carreira e na vida.

Camila encontrou uma oportunidade em uma grande empresa franqueadora com sede em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. “Eu entrei para fazer parte da equipe de comunicação, como auxiliar administrativo, e aqui dentro fui crescendo, participando de discussões e colocando novas ideias em prática. Foi quando, em uma reestruturação da empresa, fui convidada a assumir o cargo de supervisora do setor. Hoje, nós atendemos a demanda de todas as 217 franqueadas, além de promovermos cursos e workshops com seus representantes e colaboradores, cerca de 2400, para prepará-los para uma comunicação assertiva com os clientes”, destacou.

“A experiência como jornalista me ajudou a entender a importância de contar histórias autênticas e relevantes, uma habilidade valiosa no mundo corporativo e devo isso a Unifev, que me deu uma base sólida na graduação, ensinando os principais fundamentos da profissão”, disse. “Faço parte de uma equipe de profissionais de comunicação, incluindo relações públicas, mídias sociais, comunicação interna e externa, e a minha formação fez toda a diferença para que eu chegasse até aqui”, revelou.

Sob sua liderança, a empresa viu uma transformação significativa em sua estratégia de comunicação. Ela trouxe uma abordagem inovadora, baseada em narrativas envolventes e transparentes, que ressoaram tanto com os funcionários quanto com o público externo. A empresa passou a ser reconhecida não apenas pelos produtos e serviços que oferecem, mas também por sua comunicação autêntica e eficaz.

“Juntos, no setor, somos responsáveis pelo acompanhamento estratégico do processo de desenvolvimento de novas franquias. Além disso, também organizo os treinamentos para franqueados e colaboradores, faço a parte de comunicação interna entre a franqueadora e as franquias, e coordeno a universidade Magrass (universidade corporativa)”, contou.

Camila não nega que a transição de jornalista para líder de comunicação empresarial trouxe seus desafios. Ela teve que aprender sobre o ambiente corporativo, a gestão de equipes e as complexidades da comunicação em grande escala. No entanto, sua paixão por contar histórias e seu compromisso com a ética jornalística a ajudaram a superar esses obstáculos.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o exemplo de Camila é uma inspiração de como os jornalistas podem encontrar sucesso e impacto em setores inesperados. “Sua jornada de egressa de Jornalismo para o comando da comunicação de uma grande empresa é um testemunho de como a adaptabilidade, a paixão e a dedicação podem levar a conquistas notáveis. Esperamos que a Camila continue a inspirar não apenas seus colegas jornalistas, mas também todos aqueles que buscam uma carreira que valorize a comunicação autêntica e impactante”, finalizou.