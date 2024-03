Egressa de Medicina da Unifev destaca a importância da metodologia ativa em sua formação

Letícia Papa Santos de Moraes formou-se em junho de 2023 pela 6ª turma do curso e, atualmente, faz residência em Clínica Médica.

Estudar Medicina é um sonho para muitos jovens. Para a médica Letícia Papa Santos de Moraes, que concluiu sua graduação na 6ª turma de Medicina em junho de 2023, a Unifev foi essencial para a sua formação profissional e para transformar este desejo em realidade. Atualmente, ela cursa o primeiro ano de residência em Clínica Médica, em Catanduva/SP.

“Desde pequena tive mais afinidade com as áreas de saúde e ciências. Sempre brinquei de médica e examinava minhas amigas e meus bonecos. No Ensino Médio, porém, decidi realmente cursar Medicina. Simplesmente não conseguia me imaginar em outro ramo”, contou.

Segundo Letícia, para realizar esse objetivo, ter cursado Medicina em Votuporanga foi uma escolha acertada. “A Unifev me deu uma bagagem enorme de conhecimento, indispensável para exercer minha profissão hoje. A metodologia PBL (Problem Based Learning) foi fundamental para mim. Desde o primeiro período tive contato com a prática, não só dentro dos laboratórios, mas fora deles, com a comunidade. Acho que isso foi, e ainda é, um grande diferencial da Instituição”, enalteceu.

Para o coordenador da graduação, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, os diferenciais do curso de Medicina são muitos. “Aqui, os universitários aprendem por meio de um projeto pedagógico totalmente embasado em metodologias ativas. Desde o primeiro ano, a aprendizagem é fundamentada no trabalho coletivo em pequenos grupos, utilizando o Problem Based Learning (PBL), a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPj) e o contato com a comunidade através da Prática de Integração de Ensino Saúde-Comunidade (PIESC), entre outras metodologias”.

Outro fator positivo dessa metodologia, de acordo com a egressa, é a proximidade com os professores. “Os docentes são todos muito acessíveis. Todo problema que tive, consegui conversar diretamente com eles e sanar qualquer dúvida ou resolver outras pendências. Tenho uma enorme admiração por aqueles que me ensinaram e pegaram na minha mão”, agradeceu.

Letícia deu, ainda, o seu conselho para quem cursa Medicina na Unifev. “Os calouros devem aproveitar tudo que a faculdade tem para oferecer, além dos estudos. Aproveitem a atlética, as festas, os treinos, os jogos, as ligas. Dá tempo de fazer tudo! O curso de Medicina exige muito, principalmente nos últimos anos, por isso não deixem de lado nosso bem-estar. Interagir com todos, professores e outros alunos, é muito importante, então criem relações e experiências. Seis anos parecem muito, mas passam rápido demais. Aproveitem”, encerrou.

Vestibular de Medicina da Unifev

O Vestibular de Medicina da Unifev está com inscrições abertas. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/medvotu, até o dia 11 de abril. A prova, aplicada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 5 de maio (domingo), das 14h às 19h, na Cidade Universitária, em Votuporanga/SP.