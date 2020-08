Edwaldo Pereira é promovido a 3º Sargento

Policial militar da Força Tática de Votuporanga conquista promoção e irá trabalhar na Capital.

Recentemente o policial militar de Votuporanga, Edwaldo Pereira da Silva, foi promovido a 3º Sargento. Aos 36 anos, filho de mãe diarista e pai autônomo, o agora Sargento, conta que entrou para a Policia Militar aos 18 anos, em 2003, logo após ter concluído o serviço militar obrigatório.

Servindo à população por praticamente 17 anos, Edwaldo foi promovido a cabo da Policia Militar do Estado de São Paulo em 2018, onde surgiu a oportunidade de fazer o concurso interno para promoção a Sargento.

Os desafios foram muitos até a conclusão do curso, pois em meio a tudo, houve a pandemia, fazendo com que a duração do curso presencial em São Paulo que duraria apenas três messes, fosse um pouco mais longa. Ele conta que para chegar até a atual conquista, foram necessários muitos testes, entre eles, provas escritas, testes de aptidão física e apresentação de títulos.

“O curso iniciou em EAD , onde trabalhamos nas unidades de origem, no meu caso, aqui na Força Tática e as provas escritas eram feitas na Escola Superior De Sargentos na Capital”, relata.

Em seguida, iniciou se a fase presencial do curso na ESSGT , onde passamos por aulas de conhecimentos específicos na áreas de direito, administração pública, liderança, tiros , condicionamento físico e outros assuntos relacionados à função de Sargentos.

O concurso é bastante concorrido e exige grande dedicação dos candidatos. Edwaldo explica que o curso torna-se um marco divisor na vida do policial, capacitando ele a exercer função de liderança e auxiliando a administração militar nas diversas áreas.

“É uma satisfação pessoal, uma conquista, um anseio que eu tinha desde que entrei na Polícia Militar”, revela.

Agora, irá servir na Zona Norte da capital Paulista e onde aguardará a oportunidade de retornar e continuar o trabalho junto a seus irmãos de farda de Votuporanga.

Por tamanha conquista, o Sargento agradece a Deus, a sua família e amigos, ao comando do 16BPM/I e da 3ª Cia que sempre o apoiou e acreditou em seu trabalho. “Agradeço à população que sempre esteve ao lado da Polícia Militar de Votuporanga e nos apoiou para o uma sociedade melhor e mais justa”, finaliza.