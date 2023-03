Educafro Brasil: Unifev sedia aula inaugural de curso preparatório do programa

Em Votuporanga, o projeto tem duração de seis meses; alunos em destaque no decorrer das aulas receberão bolsas de estudos mensais.

A Unifev recepcionou na manhã do último sábado (4.mar) os mais de 70 alunos que passam a integrar o curso preparatório “Regina Nunes”, do programa Educafro Brasil. O cerimonial de abertura e a aula inaugural foram realizados no auditório da Cidade Universitária.

O serviço gratuito prepara jovens em vulnerabilidade social para ingressar na Educação Superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares ou concursos públicos.

O início das atividades foi marcado pelas participações do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, juntamente da primeira-dama, Rose Seba; do presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Edwaldo Pereira, demais integrantes do Conselho, além dos alunos e professores voluntários do curso.

Para o reitor, a Instituição está sempre comprometida com ações e projetos dessa natureza. “Está no DNA da Unifev contribuir com o desenvolvimento cultural, intelectual e educacional. Acreditamos em projetos como este, acreditamos em pessoas, entendendo que a nossa comunidade deve avançar cada vez mais através de oportunidades”.

O presidente do Conselho agradeceu o engajamento dos parceiros para que o projeto se concretizasse. “É uma satisfação pessoal imensa porque sei que hoje estamos aqui para fazer a diferença nas nossas vidas e nas das pessoas”.

De acordo com o prefeito, o poder público também está engajado nesta causa. “O Educafro tem em sua filosofia colocar aos jovens a possibilidade de se tornarem futuros mandatários deste país, por meio de oportunidades. Essa é uma grande conquista, e mais uma vez, Votuporanga como uma cidade acolhedora, abre seus braços para essa belíssima iniciativa”.

Os novos alunos também percorreram o câmpus da Instituição para conhecer a estrutura acadêmica a que terão acesso. Em Votuporanga, o curso tem duração de seis meses. Os estudantes que mais se destacarem no decorrer das aulas receberão bolsas de incentivo no valor de R$ 300, subsidiadas pelo Educafro. Ao todo, seis professores se voluntariaram para essa primeira turma.

O programa é uma conquista do CPDCN, que conta com as parcerias da Unifev e da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos. Tal parceria possibilitou o credenciamento do município no projeto Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro Brasil).

Educafro Brasil

Criado na década de 1990, o Educafro Brasil é um movimento social que atua em rede e foi fundado pelo Frei Davi Santos na Baixada Fluminense, no município carioca de São João do Meriti.

O objetivo geral do movimento é lutar, principalmente, pela inclusão de negros e população de baixa renda em geral, no acesso à Educação Superior, com a finalidade de possibilitar empoderamento e mobilidade social para a população pobre e afro-brasileira.

Regina Nunes

O nome escolhido para ser homenageado na criação deste projeto atuou fortemente durante anos na causa da comunidade negra, em especial em Votuporanga. Regina Nunes da Silva era assistente social e membro do CPDCN do município.