Educafro Brasil: Unifev participa da entrega de certificados de curso preparatório

Certificação foi realizada no auditório da Secretaria de Direitos Humanos; Unifev atuou em parceria para a idealização do programa em Votuporanga.

O Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon participou na manhã desta quinta-feira (1º.fev) da entrega dos certificados do curso preparatório Regina Nunes, no auditório da Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

O serviço gratuito preparou jovens em vulnerabilidade social para ingressar na Educação Superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares ou concursos públicos.

O programa é uma conquista do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), que conta com as parcerias da Unifev e da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos. Tal parceria possibilitou o credenciamento do município no projeto Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro Brasil).

O encerramento das atividades foi marcado pelas participações da primeira-dama de Votuporanga, Rose Seba; do secretário de Direitos Humanos, Émerson Pereira; do presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN), Moisés de Matos, e do ex-presidente, Edwaldo Pereira; demais integrantes do Conselho, convidados, além dos alunos e professores voluntários do curso.

Em sua fala, o reitor enfatizou o constante comprometimento da Instituição com iniciativas e projetos voltados à educação. “A Unifev possui a essência voltada para o desenvolvimento cultural, intelectual e educacional”.