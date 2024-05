Educação: Votuporanga sedia capacitação do programa Alfabetiza Juntos SP 

Participaram da formação representantes das cidades de Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis e Votuporanga.

Votuporanga sediou, na manhã desta terça-feira (7.mai), no auditório do Sest/Senat, mais uma etapa da capacitação do programa Alfabetiza Juntos SP. O evento foi organizado pela Secretaria da Educação da Prefeitura e tem o intuito de firmar o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada na Idade Certa. A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-SP) e parceiros da sociedade civil.

Na ocasião, participaram representantes das cidades de Andradina, Araçatuba, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis e Votuporanga.

Estiverem presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, representando o prefeito Jorge Seba; o secretário da Educação, Marcelo Batista; a supervisora e articuladora regional do Programa Alfabetiza Juntos SP, Luciene Pereira Paiva Marchioreto, e os formadores Luiz Henrique Inignes Divieso e Jéssica Paelo Cruz.

Sobre o Programa

Devido aos resultados da Avaliação da Fluência Leitora e o Compromisso Estadual com a Alfabetização, formalizado pelo Decreto nº 68.335, de 20 de fevereiro de 2024, instituiu-se o Programa Alfabetiza Juntos SP, programa em Regime de Colaboração entre o Governo do Estado de São Paulo e seus municípios. A meta é ter 90% de crianças leitoras até o fim de 2026.

“É gratificante podermos sediar eventos como este, agradeço o empenho de toda equipe da Secretaria da Educação que não mede esforços para colocar em prática essas iniciativas que tem como objetivo fazer com que os nossos professores desenvolvam um trabalho ainda melhor nas salas de aula e fortalecendo a alfabetização de nossas crianças. O dia de hoje é mais uma oportunidade para trabalharmos juntos em busca de resultados transformadores para que possamos juntos vencermos mais este desafio”, destaca Marcelo Batista.