Educação: Prefeitura nomeia Comissão e elabora edital para abertura de novo processo seletivo 

Processo contratará profissionais de apoio especializado para acompanhar alunos com necessidades especiais matriculados nas escolas municipais.

A Prefeitura de Votuporanga/SP publicou o Decreto 14.333 em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de terça-feira (8.mar) constituindo a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022 que contratará profissionais de apoio especializado para acompanhar alunos com necessidades especiais matriculados nas escolas municipais.

A Comissão formada por servidores públicos das Secretarias Municipais da Administração e da Educação segue, agora, na elaboração do edital do processo seletivo que deve ser publicado ainda neste mês de março.

Mais de 120 educadores já foram contratados neste ano para o atendimento de alunos com necessidades especiais e o processo seletivo permitirá ampliar esse número para atender a demanda existente.

Recorde de matrículas

Somente neste ano, cerca de mil novos alunos foram matriculados nas 31 unidades de ensino da Prefeitura, um número recorde, nunca antes registrado, que chega a ser praticamente o dobro da média de novas matrículas para o período.

Para atender a demanda crescente a Prefeitura de Votuporanga vem convocando candidatos aprovados em concursos públicos e processos seletivos vigentes. Na área da Educação, de 2021 pra cá, mais de 200 servidores já foram chamados, entre eles, professores, educadores, técnicos em educação X – desenvolvimento infantil II e também profissionais de apoio como serviços gerais, motoristas e técnicos do executivo (administrativos).

Novas convocações estão em fase de andamento para manter o atendimento com qualidade que se oferece nas escolas da Prefeitura.