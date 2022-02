Educação: Prefeitura de Votuporanga apoia Vestibular Enem do IFSP 

São 160 vagas disponíveis distribuídas em quatro cursos; inscrições seguem até o dia 18 deste mês.

A Prefeitura de Votuporanga, como meta do plano de governo do prefeito Jorge Seba na área da educação, apoia a oferta de cursos, sejam técnicos, tecnológicos ou de qualificação profissional, proporcionando à população acadêmica capacitações que colaboram para a construção de um futuro melhor. Por isso, com o objetivo de oportunizar e divulgar, seguem abertas gratuitamente até o dia 18 de fevereiro, por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), as inscrições do “Vestibular Enem IFSP 2022”.

Com 160 vagas disponíveis para graduação superior no Câmpus Votuporanga, os interessados podem optar pelos seguintes cursos: Engenharia Civil (Bacharel), Engenharia Elétrica (Bacharel), Sistemas de Informação (Bacharel) e Física (Licenciatura). Os candidatos serão classificados de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

O edital completo está disponível no link https://vtp.ifsp.edu.br/index.php/sisu-editais/2871-superior-2022.html e para mais informações, através do e-mail [email protected]