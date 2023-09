Educação: Pontes Gestal anuncia ampliação de creche 

Entre os avanços no CEMEI Bernardina Venceslau Cardoso estão duas salas de aula que possibilitarão a abertura de 50 novas vagas.

A Prefeitura de Pontes Gestal/SP anunciou nesta quinta-feira (31.ago), por meio do prefeito Cristiano Carolino (PSDB), a assinatura do convênio PAINSP (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo) que visa facilitar o repasse de recursos financeiros e apoio técnico do Estado aos municípios, desta forma, ampliando o CEMEI Bernardina Venceslau Cardoso.

O centro de educação infantil ganhará duas novas salas de aula, sanitários, passarela coberta e outras melhorias estruturais, possibilitando abrir 50 novas vagas para atendimento da rede municipal. A obra deve ser concluída em até 10 meses.

“Mais uma conquista do nosso trabalho, ganhamos a ampliação da creche do nosso município. Faz tempo que venho correndo atrás dessa ampliação, porque vão sair as casas da CDHU e a demanda vai aumentar, teremos mais crianças e precisaremos dessas vagas, então corremos atrás”, afirmou o prefeito durante o anúncio, ainda na capital paulista, acompanhado pela secretária municipal de Educação, Evelyn Fausta Mori da Silva.

A estrutura de educação de Pontes Gestal teve outro benefício entregue recentemente, no último dia 31 de julho, a Prefeitura inaugurou a cozinha piloto e a reforma do CEM Frederico Pontes Gestal.

As instalações da escola municipal foram revitalizadas e modernizadas proporcionando um ambiente mais acolhedor e propício para o aprendizado dos alunos.