Educação Física Unifev: 25 anos de conquistas!

Em abril, o curso de Educação Física da Unifev completa 25 anos de sua criação. Para celebrar a data, a Instituição promoverá um evento especial no dia 15, a partir das 19h30, no Complexo Esportivo da Cidade Universitária. A programação contará com a palestra do presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo (CREF-4), Nelson Leme da Silva Junior, e outras atividades.