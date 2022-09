Educação Física da Unifev abre vagas para aulas de esportes 

Futebol de campo e voleibol estão disponíveis para jovens entre 15 e 18 anos; participação é gratuita.

O curso de Educação Física da Unifev oferece a prática de futebol de campo e voleibol para jovens entre 15 e 18 anos. Os treinamentos serão realizados às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, no Complexo Poliesportivo na Cidade Universitária.

As aulas serão ministradas pelos alunos do 6° período do curso, sob a supervisão das docentes mestras Caciane Dallemole Souza e Denise Ferraz Lima Veronezi.

Para participar, os interessados devem apresentar documento de identificação, e os menores de idade estarem acompanhados de um responsável, ambos com documentação.

As vagas são gratuitas e limitadas.