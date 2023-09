Educação: Demora convocação causa indignação em concursados 

Aprovados no certame afirmaram que demora na convocação visa beneficiar cargos de confiança que ocupam as funções. “Nesta sexta, ao abrir o Diário Oficial à Prefeitura estava designando funcionários comissionados para vagas que são dos concursados. A gente está sendo feito de palhaço”, desabafou.

Entretanto, as reclamações dos participantes vêm de longe, quando, os até então, candidatos às vagas oferecidas junto a Secretaria Municipal da Educação; em 7 de julho, citaram supostas inconsistências na prova objetiva, primeira etapa, além da suspensão da prova psicológica, segunda etapa do concurso. Em seguida, a homologação que saiu mais de 10 dias após a data estipulada no edital.

“Na manhã desta sexta, ao abrir o Diário Oficial à Prefeitura estava designando funcionários comissionados para vagas que são dos concursados. Nossas vagas, nós pagamos a inscrição, estudamos, fizemos do jeito que exigiram o concurso. As vagas existem e eles [Prefeitura] colocam pessoal de dentro e não convocam que tem o direito de estar lá? Isso é indignante, é um absurdo. Só consigo entender, de tudo isso, que a gente está sendo feito de palhaço”, desabafou.

De acordo com o outro profissional da educação, aprovado no certame, o motivo dos atrasos foram propositais: “É lamentável. Essa protelação toda busca manter os cargos comissionados, profissionais que já ocupam essas funções na confiança, em cargos efetivos. Porém não é justo com quem pagou a inscrição, estudou, se preparou, prestou o concurso conforme determinaram e agora está à disposição. Essa história de cargos em comissão já deu até problema na Justiça, tem um acórdão do Tribunal de Justiça que mandou a Prefeitura de Votuporanga resolver isso lá em agosto do ano passado, mas, olha aí, é uma dificuldade em levar a cabo a efetivação dos concursados, por que será?”