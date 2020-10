Educação abre inscrições para ingresso de alunos na rede Pública Municipal para 2021

O período de inscrição inicia nessa segunda-feira (19/10) e segue até 29 de Outubro.

A Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal da Educação informa sobre a chamada escolar de matrículas para o ano de 2021. O período de inscrições será a partir do dia 19 até 29 de Outubro.

A chamada visa atender crianças, jovens e adultos que se encontram fora da rede pública municipal, seja na Educação Infantil Pré-escola ou no Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os pais ou responsáveis que tiverem interesse em matricular seus filhos na Rede Municipal de Ensino, deverão procurar a escola municipal mais próxima da sua residência para inscrever o aluno, munidos dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança; comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis; documento pessoal com foto do pai ou responsável.

Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Educação, Setor de Planejamento Escolar e Matrículas pelo telefone (17) 3405-9750, ramais: 9783, 9784, 9785 ou pelo endereço, Rua: Pernambuco n° 4865, Patrimônio Novo.