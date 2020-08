Eduardo Shinyashiki é confirmado para webinar da educação

Evento on-line será no dia 20 de outubro e reunirá profissionais da educação, em alusão ao CIENP, que seria promovido em julho.

Debater “O novo normal e a educação pública: o afeto no mundo digital” é o objetivo da webinar para educadores, que será promovida no dia 20 de outubro, pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista.

A programação trará nomes reconhecidos internacionalmente. Um dos palestrantes é o famoso neuropsicólogo, palestrante, consultor organizacional e especialista em desenvolvimento das competências de liderança e preparação de equipes, Eduardo Shinyashiki.

A webinar trará palestras durante todo o dia 20, com acesso gratuito aos profissionais que atuam nas escolas de 65 municípios pertencentes ao ADE Noroeste Paulista. A transmissão ao vivo será pelo canal do Arranjo no youtube.

O encontro acontecerá em alusão ao Congresso Internacional de Educação – CIENP, previsto para julho deste ano, e considerado um dos principais do país na formação e capacitação dos profissionais da educação. “Por conta da pandemia, não conseguimos promover o nosso encontro presencial, mas a webinar irá gerar uma importante experiência aos nossos educadores. Estamos com uma programação especial e que agregará conhecimento para os dias atuais e também para a próxima fase que vivenciaremos”, explicou Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

A organização é do ADE Noroeste Paulista e da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, com o apoio da Ferraz Eventos & Treinamentos e Escalier Soluções Educacionais. Para participar, é só se inscrever no canal do Youtube do ADE Noroeste Paulista. O link está disponível no facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista) e instagram (@adenoroestepaulista).

Eduardo Shinyashiki

Eduardo Shinyashiki é neuropsicólogo, palestrante, consultor organizacional e especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança e Preparação de Equipes. Presidente do Instituto Eduardo Shinyashiki. Especializou-se em Desenvolvimento Humano nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia. Eduardo tem uma trajetória acadêmica dedicada ao estudo e à pesquisa dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano e, como resultado, desenvolveu palestras e treinamentos aplicados em campos diferenciados como Educação, Comunicação, Liderança, Motivação, Desenvolvimento Humano e Organizacional.

Vem realizando palestras, congressos e treinamentos no Brasil e na Europa desde 1983. Colabora periodicamente com artigos para revistas e jornais. Autor dos livros “Viva como Você Quer Viver”, “A Vida é um Milagre” e ” Transforme seus Sonhos em Vida” – Editora Gente, disponíveis também em Audiolivro – Ed. Nossa Cultura.