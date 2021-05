Eduardo Bolsonaro diz ‘ficar triste’ por Mandetta não ter sido preso em CPI da Covid 

Ex-ministro da Saúde, demitido em abril de 2020, afirmou à CPI que o Brasil poderia ter começado a vacinação contra a Covid-19 em novembro do ano passado; deputado federal contestou, durante entrevista em Votuporanga/SP.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) esteve em Votuporanga/SP nesta sexta-feira (28), onde visitou juntamente com outras lideranças políticas à Santa Casa local, e falou sobre emendas parlamentares de sua autoria que totalizam R$ 3,3 milhões em prol ao centro médico.

Durante discurso no evento, o filho do presidente da República comentou: “Ontem eu estive em Franca, hoje passando pelo Hospital de Amor de Barretos e finalizando esse giro aqui em Votuporanga, nesses três hospitais que eu considero serem os mais próximos da minha atuação como deputado federal. Quem acompanha as emendas, quase sempre eu destino algo próximo de R$ 1 milhão para esses três hospitais por entender que os recursos são bem geridos. Quando eu destino emendas aqui para Votuporanga eu sei que não terei problemas, como já tive com outras emendas que acabaram se perdendo, que acabaram sendo utilizadas com outras destinações, o que acaba dando dor de cabeça para gente lá em cima”, afirmou.

Ao final da coletiva, o deputado federal atendeu a imprensa e ao falar com um portal de notícias foi questionado sobre a CPI da Covid-19, que ocorre no Senado Federal, em Brasília/DF e investiga o enfrentamento do estado brasileiro à pandemia do novo coronavírus, responsável pela morte de mais de 459 mil pessoas em todo território nacional.

“Vacinação no Brasil vai muito bem, somos o quarto país que mais vacina no mundo. Já que utilizam o número de mortos absolutos, o número de vacinação também assim é feito. A primeira pessoa vacinada no mundo ocorreu em dezembro no Reino Unido; então eu fico triste que na CPI o ministro Mandetta [ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta] não tenha sofrido uma voz de prisão por ter mentido, falando que a vacinação no Brasil poderia ter ocorrido em novembro. Lembrando que o Brasil não detém toda a cadeia produtiva de vacina. A gente depende de importação de insumos, mas a primeira vacinação ocorreu em no Reino Unido em dezembro de 2020 e no Brasil ocorreu em janeiro de 2021, ou seja, um mês após a primeira pessoa vacinada no mundo, estávamos começando a vacinar no Brasil”, explicou Eduardo Bolsonaro.

Ainda segundo o parlamentar, por mais que a vacinação ainda esteja critica, muitos países gostariam de ser o Brasil. “Estamos em quarto lugar, quando se fala em vacinação no mundo inteiro. Pode ter certeza, ainda que a situação esteja crítica com relação à vacinação, muitos países gostariam de ser o Brasil devido ao número expressivo com o qual nós estamos colocando à frente essa vacinação”, concluiu.