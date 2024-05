Ednaldo Rodrigues diz que CBF paralisou Brasileiro por “democracia” e não pretende estender torneio 

Dificuldade de harmonização do calendário em razão de a data de encerramento da Série A (08/12) e a data de início da Copa Intercontinental, cujas semifinais estão programadas para o dia 14/12 e final no dia 18/12, porém com a previsão de playoff entre representantes da Conmebol e da Concacaf que sequer possui data definida, mas que deve ocorrer após a final da Copa Conmebol Libertadores no dia 30/11 e antes do dia 14/12, valendo frisar que nos últimos cinco anos o campeão da Libertadores foi um clube brasileiro.