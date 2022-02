Edinalva Azevedo pede recursos ao deputado federal Marcos Pereira para instalação de academia a céu aberto 

Vereadora reivindicou ainda a liberação de recursos para a instalação também de um playground na praça do bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

A vereadora Missionária Edinalva Azevedo (DEM) esteve nesta segunda-feira (14.fev), em São José do Rio Preto/SP, em audiência com a assessoria do deputado federal Marcos Pereira, quando apresentou uma reivindicação para a liberação de recursos financeiros para a instalação de academia a céu aberto e playground na Praça José Sanches Peres Júnior, em Votuporanga/SP.

De acordo com Edinalva, a praça necessita de melhorias para serem oferecidas a população do bairro Jardim Alvorada e adjacentes. “A prática de atividade física provoca importantes e benéficos reflexos na saúde da população”, destacou.

A parlamentar afirmou ainda que os equipamentos de academia a céu aberto são importantes para o fomento de políticas públicas que tenham por objetivo garantir o lazer e saúde para a população votuporanguense de forma gratuita.

“O município não possui recursos financeiros para implantar esses dois grandes benefícios para a comunidade, necessitando a intervenção do deputado para conquistar esse pleito junto ao Governo Federal, através do Ministério do Esporte e Lazer. A praça necessita dessas melhorias, oferecendo um local aprazível de prática esportiva aos moradores daquela localidade”, concluiu a vereadora.