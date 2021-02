Edina e Neuza são escaladas para jogo das quartas do Mundial de Clubes do Catar

Partida entre Tigres-MEX e Ulsan Hyundai-COR que acontecerá às 11h desta quinta-feira (4) definirá adversário do Palmeiras na semifinal.

Elas usam chuteira e uniforme completo, correm durante os 90 minutos e colecionam “troféus” ao longo da carreira. As representantes da arbitragem paulista e brasileira no Mundial de Clubes do Catar, Edina Alves e Neuza Inês Back, foram selecionadas pela Fifa para atuar na partida entre o Tigres-MEX e Ulsan Hyundai-COR, que acontecerá às 11h desta quinta-feira (4). O jogo definirá o primeiro adversário do Palmeiras nesta edição da competição.

Para o jogo desta quinta-feira, Edina Alves atuará como 4ª árbitra da partida, sendo o uruguaio Esteban Ostojich o juiz principal. Já a assistente Neuza Inês Back será reserva dos também uruguaios Richard Trinidad e Nicolas Taran. Fechando o quadro de arbitragem da partida, o VAR ficará sob o comando de Nicolas Gallo, auxiliado por Julio Bascunan.

Será a primeira vez que elas atuarão em uma competição adulta masculina da Fifa. Ambas estiveram juntas em quatro jogos da Copa do Mundo Feminina de 2019 que aconteceu na França, incluindo a semifinal do torneio entre Estados Unidos e Inglaterra.

*Com informações FPF