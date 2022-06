Edição Junina marca Parque das Artes deste final de semana 

Foods trucks, artesanato, exposição de carros antigos e música integram as atrações; haverá sorteio de brindes.

A quarta edição do Parque das Artes será neste final de semana, nos dias 11 e 12 de junho, a partir das 16h. O evento já se tornou tradicional e é realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo no Parque da Cultura, reunindo o melhor da gastronomia na área externa do Parque como também exposição de carros antigos e, no espaço interno do Centro de Cultura e Turismo, exposições artesanais e apresentações culturais. Também são parceiros do evento, a associação dos feirantes, empresários do setor culinário e grupo de artesãos locais.

Na área destinada à Feira do Artesanato, o evento contará com a participação de 70 artesãos expondo seus mais variados tipos de trabalho e alimentação artesanais, além de um sorteio de cinco cestas de produtos artesanais, no domingo. No espaço dedicado aos foods trucks, a população poderá saborear a tradicional gastronomia através de várias opções deliciosas como pastéis, lanches, comida japonesa, doces e sobremesas e também sucos refrescantes.

Ainda no cardápio, o público irá curtir atrações culturais e musicais. No sábado, a partir das 18h e em clima de festa junina no auditório externo do Centro de Cultura e Turismo, o Coral de Violas “A Voz do Sertão” e, a partir das 19h na praça de alimentação, será a vez do Pop Rock com Laura Moon e Vitor Rocha. No domingo a partir das 19h, Dia dos Namorados, o clima romântico será embalado pela famosa Banda Zequinha de Abreu e também da atração Emerson Show, ambos na praça de alimentação do Food Parque.

Janaina Silva, secretária da pasta municipal, destaca a importância do evento e convida todos. “Essa edição é duplamente especial porque vai ser realizada no período de festas juninas e também no Dia dos Namorados, então o clima é de arraial e romance. Toda a comunidade de Votuporanga e região está convidada a participar de mais esse Parque das Artes, que sempre é pensado e realizado com uma programação voltada para toda a família poder aproveitar ainda mais nossos espaços e ambientes”.