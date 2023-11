Ederson é cortado da seleção brasileira, e Diniz convoca Bento 

Com trauma no pé, goleiro do Manchester City não estará à disposição para jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias.

A CBF anunciou nesta segunda-feira (13.nov) o corte do goleiro Ederson, que não estará à disposição para os jogos da Seleção contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas. Bento, do Athletico-PR, foi convocado em seu lugar.

Titular em todos os jogos com Fernando Diniz, Ederson sofreu um trauma no pé esquerdo durante o empate entre Manchester City e Chelsea no domingo e não vai se apresentar com o restante do grupo na Granja Comary, em Teresópolis.

Bento havia sido chamado na primeira convocação de Diniz, mas acabou cortado por problemas físicos. Na ocasião, Lucas Perri foi convocado para seu lugar – o goleiro do Botafogo, assim como Alisson, está na lista para os jogos da última data Fifa de 2023.

O Brasil encara a Colômbia no estádio Metropolitano na próxima quinta-feira, às 19h, pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Na terça-feira, dia 21, o adversário será a Argentina, às 21h30, no Maracanã. Com sete pontos, a Seleção ocupa a terceira colocação na competição, atrás de argentinos, com nove, e uruguaios, que também têm sete, os mesmo três gols de saldo, mas marcaram um a mais: 8 a 7.

A América do Sul oferece seis vagas diretas para a Copa do Mundo que será disputada na América do Norte (EUA, Canadá e México). O sétimo colocado se classifica para a repescagem.

*Com informações do ge