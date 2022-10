Ed Carlos estreia e vira opção real para posição carente no Santos 

Garoto revelado nas categorias de base do Peixe, velho conhecido do técnico Orlando Ribeiro, jogou pela primeira vez no profissional.

O Santos busca, há anos, uma solução para um dos setores mais carentes do elenco: o de criação. No último sábado (1º.out), uma opção caseira deixou de viver apenas sob a expectativa da torcida e virou alternativa real para o meio de campo santista.

Depois de tanto esperar e de ver pedidos por sua entrada, o meia Ed Carlos estreou na derrota por 1 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se candidatou a ser a solução para os problemas de criação do Santos.

Reserva, Ed Carlos entrou no segundo tempo da partida contra o Internacional. Foram alguns toques na bola, não muitos, mas o suficiente para o garoto superar a ansiedade da estreia e se ver mais pronto para repetir, no profissional, o que empolgou a torcida na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Gostaria de agradecer a oportunidade que o professor me deu. Estava me preparando para isso. Estou triste pela derrota. Um dia após o outro vamos construindo um time mais forte. Espero ter mais oportunidade. Cada dia é uma estreia nova para mim, um passo a mais. Estou subindo”, disse Ed Carlos.

“Rede social é difícil eu ver. Se eu vejo é coisa rápida. Mas se tem cobrança da torcida, da imprensa ou do treinador para eu jogar é porque me enxergam de uma forma (boa). Tudo no seu tempo. Quando me colocarem, vou mostrar meu papel.”

Ed Carlos passa a ter mais espaço no profissional do Santos sob o comando de um velho conhecido. O técnico Orlando Ribeiro, promovido do sub-20 para o time principal até o fim da temporada, já havia trabalhado com o meia nas categorias de base do São Paulo.

Além da confiança do comandante, Ed Carlos espera aproveitar a convivência com jogadores mais experientes para deslanchar no Santos.

“Ainda mais com Luan, Soteldo, Sánchez, caras experientes que no dia a dia vão me ajudar. Eu jogava base, agora é profissional, totalmente diferente. Com o conselho deles, eu vou evoluir”, completou.

Próximo compromisso

O Santos volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Atlético-MG, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.