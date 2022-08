Eco Posto 27 completa 2 anos

Os empresários Lucas Moreti e Edinho Genari comemoram o fato de terem conseguido nesses dois anos mudar o cenário dos combustíveis em Votuporanga.

Os empresários Lucas Moreti e Edinho Genari comemoram o fato de terem conseguido nesses dois anos, por meio de concorrência legítima, mudar o cenário dos combustíveis na cidade. O Eco Posto 27 fica na Rua Pernambuco, 2275 – Vila Muniz.

Hoje existe concorrência, diz Moreti, antes não havia! Quem quisesse pagar um pouco menos pelo litro do combustível tinha que sair de Votuporanga e ir para outras cidades ou procurar postos de rodovia. Agora existem postos tradicionais da cidade entrando em concorrência com o Eco Posto 27.

Mas não foi fácil! Um grupo de pessoas barrou judicialmente, pelos motivos mais incabíveis, a abertura do Eco Posto 27 por quase dois anos.

Quem mais sofria pela falta de concorrência? A POPULAÇÃO.

Pressão? Sofremos muitas! Desde fake news falando mal dos nossos produtos, que são de altíssima qualidade, até agressivas propostas de compra da nossa empresa: Ou vocês vendem ou irão quebrar! Teve até quem disse: O que vocês estão pensando? Que são os Robin Hood dos combustíveis? Querem tirar da gente para dar aos pobres?

Nossa intenção nunca foi prejudicar ninguém! Existe espaço para todos! Mas se eu for ganancioso irei querer sempre a maior lucratividade possível, sem me importar com aquelas pessoas que não teriam mais condições de pagar por um combustível tão caro como era em Votuporanga.

Embora novos postos abriram aqui e outros “entraram na briga de preços”, temos centenas de clientes que estão com a gente desde a abertura do Eco Posto 27, em 15 de agosto de 2020. Muitos desses clientes dizem: outros postos podem até fazer promoções, mas “somos fiéis”. O que vocês fizeram ninguém fez. Sabe Deus qual seria o valor do litro do álcool se não tivesse vocês aqui, me disse um sitiante.

O Eco Posto 27 também se tornou um ponto de encontro e de apoio dos ciclistas. Em nossa Conveniência eles tem liberdade e se sentem como se estivem na casa deles. Lá eles enchem suas garrafinhas com água gelada e filtrada, calibram pneus das bikes, lavam suas bikes e é claro, conversam muito e tomam aquela cerveja sempre muito gelada. Eu e meu sócio sempre confraternizamos com eles, diz Moreti. Mais que clientes, criamos relações de amizade.

O Eco Posto 27 também tem um olhar muito especial para o social: auxiliamos entidades filantrópicas, participamos de ações de arrecadação de brinquedos e alimentos para o Dia das Crianças, Natal, Páscoa, além de apoiarmos com patrocínios alguns seguimentos do esporte. A nossa CAV, mesmo sem estar participando de campeonatos no momento, não deixou de ter nosso apoio. Alguns cliclistas de elite também recebem algum patrocínio meu, do Edinho ou da empresa.

Também fizemos uma parceria com a Guichê Web e com o banco Bradesco. As pessoas podem comprar ingressos de shows sem pagar a taxa cobrada quando compram pela internet e já sair com o ingresso na mão e podem fazer pequenos saques e pagar contas.

AGRADECEMOS IMENSAMENTE A TODOS OS CLIENTES E AMIGOS QUE TÊM NOS APOIADO NESSES DOIS ANOS DE TRABALHO E DEDICAÇÃO!