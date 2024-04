Eclipse total: por que o fenômeno de 8 de abril é tão importante para os cientistas?

Estima-se que 31 milhões de pessoas possam ver o eclipse; fenômeno não poderá ser acompanhado do Brasil.

Na segunda-feira, dia 8 de abril, milhões de pessoas em toda a América do Norte estão preparadas para testemunhar um dos mais raros deleites – um eclipse solar total.

Em situações como essa, a Lua bloqueará perfeitamente o Sol, transformando o dia em quase noite. Mas não é apenas o público que ficará encantado, pois os cientistas correm para preparar experimentos para observar esse evento, segundo informações da BBC.

Adam Hartstone-Rose, da NC State University, na Carolina do Norte, está liderando um projeto para estudar como a vida selvagem reage ao eclipse. Em 2017, ele colocou equipes de pesquisadores em diferentes zoológicos no caminho da totalidade para observar como os animais se comportavam.

Hartstone-Rose terá pesquisadores estacionados no Fort Worth Zoo, no Texas, para monitorar mais de 20 espécies durante o eclipse, incluindo macacos, flamingos e tartarugas.

Já Trae Winter, do Laboratório de Pesquisa Avançada em Inclusão e Acessibilidade ao Vapor (Arisa), em Massachusetts, liderará o projeto Eclipse Soundscapes da Nasa, que usará pequenos dispositivos do tamanho de telefones equipados com microfones, chamados AudioMoths, para ouvir os sons de animais próximos. Centenas de voluntários colocarão os dispositivos ao longo do caminho, permitindo que Winter e sua equipe ouçam como os diferentes animais reagem à queda de luz e à queda de temperatura associada de cerca de 5,5°C.

Nem todo mundo que estiver estudando o eclipse conseguirá testemunhá-lo de fato. Quando a Lua cruzar o Sol, Aroh Barjatya, da Embry Riddle Aeronautical University, na Flórida, estará ocupado com um experimento extremamente singular chamado Atmospheric Perturbations around Eclipse Path (Apep) – lançando três foguetes de 18 m de altura, chamados de foguetes de sondagem, na atmosfera no momento do eclipse para monitorar as mudanças na atmosfera do planeta.

A cada 18 meses, um eclipse solar total ocorre em algum lugar da Terra, uma peculiaridade fortuita do Sol, que está 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua e é 400 vezes maior.

Segundo a BBC, esse eclipse de abril é particularmente notável devido ao grande território pelo qual o eclipse passará, permitindo que milhões de pessoas o observem.

Estima-se que 31 milhões de pessoas possam ver o eclipse, o dobro do último eclipse solar total que atravessou os EUA em 21 de agosto de 2017. O caminho desse eclipse também será quase duas vezes mais amplo (quase 200 km de largura contra apenas 110 km em 2017.

*Com informações da Exame